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NEWSru.co.il :: В мире18 апреля 2022 г., 13:11

Полиция Украины: за время войны открыты дела о гибели более 2500 украинских граждан

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Полиция Украины: за время войны открыты дела о гибели более 2500 украинских граждан

Национальная полиция Украины расследует почти 900 уголовных дел по без вести пропавшим украинцам, более 500 дел по случаям похищения мирных жителей, еще более 2500 дел касаются гибели граждан Украины, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Об этом заявил 18 апреля на брифинге в Киеве первый заместитель начальника главного следственного управления национальной полиции Украины Сергей Пантелеев.

Очевидно, что полиция Украины не успевает открывать дела в связи с постоянным получением новой информации о случаях исчезновений и гибели украинских граждан в ходе войны, развязанной Россией 24 февраля 2022 года.


Украинские власти заявляют, что погибли тысячи мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, где могли погибнуть более 20 тысяч человек), в том числе свыше 200 детей.

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