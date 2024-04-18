x
18 апреля 2024
|
последняя новость: 09:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 апреля 2024
|
18 апреля 2024
|
последняя новость: 09:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Уточненные данные: 18 погибших и 77 раненых в результате удара армии РФ по украинскому Чернигову

время публикации: 18 апреля 2024 г., 08:08 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 08:14
Уточненные данные: 18 погибших и 77 раненых в результате удара армии РФ по украинскому Чернигову
ДСНС України

Утром 18 апреля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины опубликовала уточненные данные о жертвах российского ракетного удара по Чернигову.

Сообщается, что погибли не менее 18 человек, 77 (включая четырех детей) получили ранения.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Ранее российские источники сообщали: удар был нанесен тремя ракетами Р-500 из ОТРК "Искандер-М". Прямым попаданием полностью разрушен восьмиэтажный гостиничный комплекс, повреждены четыре многоэтажки, больница, высшее учебное заведение, десятки автомобилей.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 апреля 2024

ГСЧС Украины: число жертв ракетного обстрела Чернигова возросло до 17
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 апреля 2024

Зеленский сообщил о десяти погибших при российском ударе по Чернигову
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 апреля 2024

Ракетный удар по Чернигову, есть погибшие