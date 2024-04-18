Уточненные данные: 18 погибших и 77 раненых в результате удара армии РФ по украинскому Чернигову
время публикации: 18 апреля 2024 г., 08:08 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 08:14
Утром 18 апреля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины опубликовала уточненные данные о жертвах российского ракетного удара по Чернигову.
Сообщается, что погибли не менее 18 человек, 77 (включая четырех детей) получили ранения.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Ранее российские источники сообщали: удар был нанесен тремя ракетами Р-500 из ОТРК "Искандер-М". Прямым попаданием полностью разрушен восьмиэтажный гостиничный комплекс, повреждены четыре многоэтажки, больница, высшее учебное заведение, десятки автомобилей.
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