Уточненные данные: 18 погибших и 77 раненых в результате удара армии РФ по украинскому Чернигову

Утром 18 апреля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины опубликовала уточненные данные о жертвах российского ракетного удара по Чернигову.

Сообщается, что погибли не менее 18 человек, 77 (включая четырех детей) получили ранения.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Ранее российские источники сообщали: удар был нанесен тремя ракетами Р-500 из ОТРК "Искандер-М". Прямым попаданием полностью разрушен восьмиэтажный гостиничный комплекс, повреждены четыре многоэтажки, больница, высшее учебное заведение, десятки автомобилей.