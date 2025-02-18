Зеленский объявил о переносе визита в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о переносе своего визита в Саудовскую Аравию, который планировался на завтра, 19 февраля.

Офис Зеленского сообщил, что теперь визит в Эр-Рияд запланирован на 10 марта.

В ходе пресс-конференции после переговоров в Анкаре с президентом Турции украинского лидера спросили, планирует ли он завтра встречаться с американскими чиновниками в Эр-Рияде, поскольку они остаются там после переговоров с россиянами, передает "РБК-Украина". Зеленский отметил, что Украину не приглашали на встречу российских и американских чиновников в Саудовской Аравии. Подобные планы Вашингтона и Москвы, по его словам, стали для Киева сюрпризом. "Я не знаю, кто там будет оставаться, кто кто будет ехать. Мне все равно. Мне не равно, чтобы партнеры о нас что-то лишнее подумали. Я не хочу совпадений и поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию (завтра)", – ответил президент Украины. Он уточнил, что Украина уже связалась с партнерами в Саудовской Аравии. Было принято решение о переносе визита на 10 марта. При этом Зеленский добавил, что американских чиновников ждут в Киеве.

Агентство "Интерфакс-Украина" приводит такие слова Зеленского: "У меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями Соединенных Штатов Америки. Об Украине, снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет... Никаких договоренностей ни во время оккупации Киевщины русскими, никаких договоренностей во время встречи в Беларуси, никаких договоренностей во время встречи в Турции у нас с русскими не было... Я, как президент Украины, никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более, идти на ультиматумы России не собирался. И не собираюсь".