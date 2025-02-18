В Анкаре состоялись переговоры Эрдогана и Зеленского
время публикации: 18 февраля 2025 г., 13:59 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 14:05
Во вторник, 18 февраля, в Анкаре состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского.
Украинский лидер прибыл в столицу Турции накануне вечером. Заявленная цель переговоров: обсуждение гарантий безопасности Украине.
Завтра Зеленского ждут в Эр-Рияде, где сегодня прошли переговоры делегаций России и США.