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Ближний Восток

В Анкаре состоялись переговоры Эрдогана и Зеленского

Война в Украине
Турция
Украина
время публикации: 18 февраля 2025 г., 13:59 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 14:05
В Анкаре состоялись переговоры Эрдогана и Зеленского
AP Photo/Francisco Seco

Во вторник, 18 февраля, в Анкаре состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский лидер прибыл в столицу Турции накануне вечером. Заявленная цель переговоров: обсуждение гарантий безопасности Украине.

Завтра Зеленского ждут в Эр-Рияде, где сегодня прошли переговоры делегаций России и США.

Ближний Восток
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