В Москве разбита мемориальная доска на доме, где была убита Политковская
время публикации: 18 января 2026 г., 22:07 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 22:07
В Москве неизвестные разбили мемориальную доску, висевшую на подъезде дома на Лесной улице, где в 2006 году была убита журналистка "Новой газеты" Анна Политковская. Об этом в своем Телеграм-канале написал бывший муниципальный депутат Александр Замятин.
Редакция "Новой газеты" и дети Анны Политковской потребовали возбуждения уголовного дела в отношении вандалов.
