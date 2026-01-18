x
18 января 2026
18 января 2026
Мир

В Москве разбита мемориальная доска на доме, где была убита Политковская

Россия
время публикации: 18 января 2026 г., 22:07 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 22:07
В Москве разбита мемориальная доска на доме, где была убита Политковская
AP Photo/ Ivan Sekretarev

В Москве неизвестные разбили мемориальную доску, висевшую на подъезде дома на Лесной улице, где в 2006 году была убита журналистка "Новой газеты" Анна Политковская. Об этом в своем Телеграм-канале написал бывший муниципальный депутат Александр Замятин.

Редакция "Новой газеты" и дети Анны Политковской потребовали возбуждения уголовного дела в отношении вандалов.

