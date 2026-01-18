В Амстердаме раздали 200 тысяч бесплатных тюльпанов в честь Национального дня тюльпанов

17 января на амстердамской площади Музейплейн в честь Национального дня тюльпанов жителям и гостям города раздали около 200 тысяч бесплатных цветов, тем самым дав старт международному сезону тюльпанов, пишет Euronews. Голландцы отмечают этот праздник в третью субботу года.

Знаменитая музейная площадь на время превратилась в пестрое цветочное поле: лужайка покрылась тысячами тюльпанов ярких красных, желтых и розовых оттенков. Праздничная инсталляция, посвященная приходу весны и многовековой связи Нидерландов с этим символическим цветком, была открыта для всех желающих – каждый мог самостоятельно собрать букет и унести его с собой.

Тема нынешнего праздника – "Объединимся с цветением" – призвана подчеркнуть идею единства и сплоченности людей, отметил председатель фонда Tulip Promotion Netherlands Арьян Смит.