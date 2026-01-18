x
18 января 2026
|
последняя новость: 17:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 января 2026
|
18 января 2026
|
последняя новость: 17:38
18 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Амстердаме раздали 200 тысяч бесплатных тюльпанов в честь Национального дня тюльпанов

Нидерланды
время публикации: 18 января 2026 г., 17:03 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 16:25
В Амстердаме раздали 200 тысяч бесплатных тюльпанов в честь Национального дня тюльпанов
AP Photo/Peter Dejong

17 января на амстердамской площади Музейплейн в честь Национального дня тюльпанов жителям и гостям города раздали около 200 тысяч бесплатных цветов, тем самым дав старт международному сезону тюльпанов, пишет Euronews. Голландцы отмечают этот праздник в третью субботу года.

Знаменитая музейная площадь на время превратилась в пестрое цветочное поле: лужайка покрылась тысячами тюльпанов ярких красных, желтых и розовых оттенков. Праздничная инсталляция, посвященная приходу весны и многовековой связи Нидерландов с этим символическим цветком, была открыта для всех желающих – каждый мог самостоятельно собрать букет и унести его с собой.

Тема нынешнего праздника – "Объединимся с цветением" – призвана подчеркнуть идею единства и сплоченности людей, отметил председатель фонда Tulip Promotion Netherlands Арьян Смит.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 03 мая 2019

Цветочный рай: 800 сортов тюльпанов в Лиссе. Фоторепортаж