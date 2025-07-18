Трамп попросил генпрокурора США раскрыть стенограммы по делу Эпштейна и угрожает судом WSJ

Президент США Дональд Трамп обратился к генеральному прокурору Пэм Бонди с просьбой раскрыть стенограммы показаний по делу финансиста Джеффри Эпштейна перед большой коллегией присяжных.

"Я попросил генпрокурора Пэм Бонди предоставить все необходимые показания большой коллегии присяжных с одобрения суда", – написал Трамп на своей странице в Truth Social. Генпрокурор в свою очередь выразила готовность направить соответствующий запрос в суд.

Трамп мотивировал свое решение "нелепой оглаской" по делу Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода. Американский президент заявляет, что за скандалом в СМИ стоит Демократическая партия США. По его словам, "этому немедленно надо положить конец".

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что редакция ознакомилась с альбомом, подготовленным к 50-летию Джеффри Эпштейна. В публикации было сказано, что в альбоме было письмо от Трампа с пририсованной обнаженной женщиной. В ответ на эту публикацию Дональд Трамп объявил о намерении судиться с WSJ и медиамагнатом Рупертом Мердоком, владельцем этого издания. Президент заявил, что заранее уведомлял и WSJ, и лично Мердока о подложности информации о рисунке. По его словам, владелец WSJ обещал "разобраться с этим", но ничего не сделал.

Около десяти дней назад министерство юстиции США и ФБР опубликовали меморандум, согласно которому миллионер-педофил Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством. В этом документе утверждалось: не найдено доказательств того, что Эпштейн вел список клиентов и того, что он шантажировал богатых клиентов. Было опубликовано видео, сделанное, как утверждается, в день самоубийства. На нем видно, что никто не входил в камеру Эпштейна. Таким образом был подтвержден изначальный вывод судебно-медицинской экспертизы, согласно которому Эпштейн покончил с собой, а не стал жертвой расправы.

Меморандум был призван положить конец многочисленным теориям заговора, связанным с Эпштейном. Так, генпрокурор США Пэм Бонди утверждала, что список клиентов лежит на ее рабочем столе, а предприниматель Илон Маск намекал, что в этом списке будет и имя президента США Дональда Трампа.

После публикации меморандума Дональд Трамп призвал перестать критиковать администрацию в связи с делом Эпштейна.

Но уверовавшие в теории заговоров, среди которых очень много сторонников Трампа из лагеря Make America Great Again (MAGA), отвергли выводы отчета. Они продолжают настаивать, смерть была не случайной, обвиняя министра юстиции и главу ФБР в том, что они выполняют поручение "глубинного государства".

"Что происходит с моими "мальчиками" и, в некоторых случаях, "девочками"? Они набросились на министра юстиции Пэм Бонди, которая делает ФАНТАСТИЧЕСКУЮ РАБОТУ. Мы в одной команде – MAGA, и происходящее мне не нравится. Наша администрация СОВЕРШЕННА, но люди пытаются нанести ей ущерб из-за парня, который никогда не умирает – Джеффри Эпштейна", – написал тогда Трамп в социальной сети Truth.

Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек, в 2019 году покончил с собой в нью-йоркской тюрьме, где он находился по время расследования по делу. Это дало основание для слухов, что смерть была неслучайной.

В 2020 году была приговорена к 20 годам лишения свободы Гислейн Максвелл, помощница Эпштейна – ее признали виновной, в том числе, в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.