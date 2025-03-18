Макрон сообщил о планах по модернизации базы "Люксей" и размещения на ней ядерного оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах по модернизации военной базы Люксей-Сен-Совер и размещения на ней в будущем ядерного оружия.

Макрон сообщил, что в модернизацию оперативной и жилой инфраструктуры будет вложено 1,5 млрд евро. К 2035 году база Люксей увеличится в два раза, на ней будут находиться более 2000 военнослужащих и гражданского персонала.

Сайт Liberation пишет, что во время визита на военную базу, расположенную на северо-востоке Франции, Макрон сделал несколько важных заявлений. Он объявил о том, что Франция намерена увеличить и ускорить заказы на истребители Rafale. К 2035 году она первой примет следующую версию истребителя Rafale и его гиперзвуковую ядерную ракету, символизирующую начало обновления модернизации ядерного сдерживания Франции.