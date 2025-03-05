Макрон: "Россия угрожает всей Европе, США могут оказаться не на нашей стороне"

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил вечером 5 марта с обращением к нации. Его речь стала ответом на изменение политики США как в том, что касается европейской безопасности, так и в отношении российско-украинской войны. Выступление призвано закрепить репутацию Макрона как нового лидера объединенной Европы.

По словам политика, начинается новая эра. Россия несет угрозу всем европейским странам. Мир переживает потрясения исторического масштаба, меняется мировой порядок. Неясно, продолжат ли США поддерживать Украину, новая администрация вводит пошлины в отношении своих союзников.

"Россия уже превратила украинский конфликт в глобальный, она нарушает наши границы, убивает противников режима, вмешивается в выборы в Румынии и Молдове, проводит хакерские атаки против наших больниц, пытается манипулировать общественным мнением, распространяя ложь в социальных сетях", – констатировал президент.

"Нам нужен долгосрочный мирный план. Европа должна быть готова защищать себя. Мы должны стать более вооруженными. Франция предлагает увеличить оборонные бюджеты, чтобы позволить европейским странам снабжать друг друга оружием и военным оборудованием. Европа должна восстановить свою промышленность", – сказал он.

Заявил Макрон и о необходимости европейского ядерного сдерживания. "Франция поддерживает его с 1964 года. Это сдерживание должно быть распространено на всех наших европейских союзников", – заявил Макрон, добавив: Франция должна быть готова к тому, что США будут не на ее стороне.

"Франция нуждается в вас. Политические решения и военное оборудование – только часть картины. Требуется солидарность. Наше поколение не сможет пользоваться плодами мира. Нужно думать и о будущем", – сказал президент.