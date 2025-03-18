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Мир

Представитель США в ООН возложила ответственность за возобновление боев в Газе на ХАМАС

Война с ХАМАСом
ХАМАС
США
ООН
время публикации: 18 марта 2025 г., 19:33 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 19:33
Представитель США в ООН возложила ответственность за возобновление боев в Газе на ХАМАС
AP Photo/Yuki Iwamura

Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши на заседании Совбеза по Газе заявила, что ХАМАС несет полную ответственность за возобновление боевых действий в секторе Газы.

"Президент Трамп дал ясно понять, что ХАМАС должен немедленно освободить заложников или он заплатит высокую цену. Мы поддерживаем Израиль в его следующих шагах", – сказала Дороти Ши. Это заявление было сделано после того, как министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) сообщило, что в результате израильских ударов погибли более 400 человек.

"Вина за возобновление боевых действий лежит исключительно на ХАМАС, который отверг все предложения, проигнорировал крайние сроки", – сказала представитель США.

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