Путину запретили въезд в Канаду
Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино сообщил, что гражданам России, попавшим под канадские санкции, запрещен въезд в страну. В списке около 1000 человек, в том числе президент РФ Владимир Путин.
"Канада поддерживает Украину, ставшую жертвой жестокого нападения путинского режима. Россия должна понести ответ за свои преступления. Поэтому мы запрещаем въезд в Канаду примерно 1000 человек, в том числе Путину и его сообщникам", - сообщил он в социальной сети Twitter.
В списке также находятся министр иностранных дел Сергей Лавров, предприниматель Роман Абрамович, дочери президента Екатерина Тихонова и Мария Воронцова. Отметим, что западные страны до сих пор избегали вводить санкции против российского президента, ограничиваясь его приближенными.
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