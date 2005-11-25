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В мире

Взамен на согласие на вступление Швеции и Финляндии в NATO Турция добивается отмены санкций США за приобретенные ЗРК С-400

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Взамен на согласие на вступление Швеции и Финляндии в NATO Турция добивается отмены санкций США за приобретенные ЗРК С-400
AP Photo/Markus Schreiber

Власти Турции взамен на согласие на членство Швеции и Финляндии в NATO требуют, в частности, отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, а также отмены санкций США за приобретенные российские системы С-400, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких официальных лиц.

Агентство "Интерфакс" пишет: Анкара настаивает на том, что Швеция и Финляндия должны "признать ее обеспокоенности, связанные с курдскими военизированными образованиями, как находящимися в Турции, так и в Сирии и Ираке". Они отмечают, что, помимо признания "Рабочей партии Курдистана" террористической, необходимо сделать то же самое и со всеми связанными с ней организациями.

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Кроме того, Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия вместе с рядом других европейских стран "положила конец ограничениям на экспорт оружия, которые они ввели против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году для того, чтобы оттеснить от границы курдские "Отряды народной самообороны".

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Согласно данным Bloomberg, среди других требований – включение в программу по производству американских истребителей F-35, из которой Анкару исключили после приобретения российских систем С-400.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу озвучил условия, на которых Анкара готова согласиться на вступление Финляндии и Швеции в NATO. Заявление было сделано в Берлине, на встрече министров иностранных дел альянса. По словам политика, оба государства должны прекратить поддерживать Рабочую партию Курдистана, признанную террористической группировкой. Тогда было названо еще одно условие: согласие на поставки Турции определенных видов вооружений (тип вооружений при этом не назывался).

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Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что его страна не поддержит вступление в североатлантический альянс Финляндии и Швеции. "Мы не скажем "да" на присоединение к NATO тех, кто вводит санкции против Турции. Потому что тогда NATO перестанет быть местом безопасности, а станет местом, где сосредоточены представители террористических организаций", – заявил Эрдоган. Президент Турции пояснил, что ранее Финляндия и Швеция отказались удовлетворить запрос Анкары на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

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В начале 2022 года генсек NATO Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в NATO смогут быстро вступить в альянс. Швеция и Финляндия собираются 18 мая подать заявку для вступления в NATO.

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// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 17 Мая 2022
Финляндия и Швеция подают совместную заявку в NATO
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