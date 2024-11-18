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Мир

В Канаде предотвращено убийство бывшего министра и друга Израиля иранскими агентами

Иран
Канада
КСИР
время публикации: 18 ноября 2024 г., 19:56 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 20:02
В Канаде предотвращено убийство бывшего министра иранскими агентами
AP Photo/Dan Balilty

Канадские власти сообщают о предотвращении иранского заговора с целью убийства бывшего министра юстиции и правозащитника, 84-летнего Ирвина Котлера, правозащитника и известного критика иранского режима. Котлер был министром юстиции и генеральным прокурором с 2003 по 2006 год, он ушел их политики в 2015 году.

Как сообщает The Globe and Mail, в прошлом месяце его предупредили об угрозе, исходящей со стороны иранских агентов. Были выслежены двое подозреваемых в заговоре.

Канадские власти пока не прокомментировали официально эту информацию, не сообщается и конкретная информация о подозреваемых.

Ирвин Котлер в прошлом году уже пользовался защитой от полиции в связи с его кампанией по внесению Корпуса Стражей Исламской Революции в список террористических организаций. КСИР был внесен в этот список канадскими властями в июне.

Как адвокат, Котлер также представлял интересы иранских политических заключенных и диссидентов, он является председателем правозащитного центра имени Рауля Валленберга и известным сторонником Израиля. Его дочь – Михаль Котлер-Вунш – израильский политик и общественный деятель, она была депутатом Кнессета 23-го созыва от партии "Кахоль-Лаван".

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