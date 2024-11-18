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Мир

Российский ракетный удар по Одессе, есть погибшие

Война в Украине
время публикации: 18 ноября 2024 г., 13:32 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 13:35
Российский ракетный удар по Одессе, есть погибшие
Ukrainian Emergency Service via AP

Днем 18 ноября российская армия нанесла удар по жилой застройке и гражданской инфраструктуре в центре Одессы. Депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, находящийся на месте, сообщает о восьми погибших и множестве раненных.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил уверенность, что удар по жилой застройке в Одессе был нанесен россиянами намеренно. "В Одессе россияне убили людей целенаправленным ударом по гражданской инфраструктуре. Российские убийцы уже даже не скрывают своих намерений", – написал он в социальных сетях.

Тем временем областная военная администрация Сум сообщила, что удар по этому городу, повлекший за собой гибель 11 человек, двое из которых – дети, был нанесен баллистическими ракетами в кассетном снаряжении.

Ликвидация последствий попадания ракеты в многоквартирный дом продолжается. Развернут штаб оперативного реагирования, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Мир
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