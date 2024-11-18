Глава республиканцев в Сенате США намерен ввести санкции против МУС

Новоизбранный лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун пригрозил Международному уголовному суду санкциями, если МУС не откажется от юридического преследования израильского руководства.

"Если МУС и его прокурор не откажутся от возмутительного и противозаконного намерения затребовать ордер на арест израильских официальных лиц, Сенат немедленно введет санкции, как уже сделала Палата представителей – на двухпартийной основе", – заявил он.

Политик также выразил недоумение, что этого не сделал его предшественник – лидер демократического большинства Чак Шумер. "Если он так этого и не сделает, республиканское большинство встанет на защиту нашего ключевого союзника", – сказал Тун. Напомним, что сенатское большинство перешло от демократов к республиканцам в результате ноябрьских выборов.

Отметим, что президент Байден резко осудил юридическое преследование израильского руководства, отметив, что суд приравнивает демократически избранных лидеров к главарям ХАМАСа. Однако никаких санкций против МУС принято не было.