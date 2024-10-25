МУС сообщил о замене одной из судей, рассматривающих вопрос о выдаче ордера на арест Нетаниягу

Международный уголовный суд в Гааге (МУС) сообщил о замене по медицинским показаниям одной из судей, рассматривающих вопрос о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта.

Это судья Лулия Мотук из Румынии, которую, согласно сообщению суда, заменит судья из Словении Бетти Холлер. Ожидается, что из-за этой перестановки решение по делу будет вынесено позже.