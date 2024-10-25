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МУС сообщил о замене одной из судей, рассматривающих вопрос о выдаче ордера на арест Нетаниягу

время публикации: 25 октября 2024 г., 18:05 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 18:16
МУС сообщил о замене одной из судей, рассматривающих вопрос о выдаче ордера на арест Нетаниягу
AP Photo/Peter Dejong

Международный уголовный суд в Гааге (МУС) сообщил о замене по медицинским показаниям одной из судей, рассматривающих вопрос о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта.

Это судья Лулия Мотук из Румынии, которую, согласно сообщению суда, заменит судья из Словении Бетти Холлер. Ожидается, что из-за этой перестановки решение по делу будет вынесено позже.

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