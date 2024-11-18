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Мир

Семьи американских жертв нападения ХАМАСа подали в суд на Иран

США
Иран
Война с ХАМАСом
время публикации: 18 ноября 2024 г., 10:47 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 10:56
Семьи американских жертв нападения ХАМАСа подали в суд на Иран
Leonhard Foeger/Pool Photo via AP

Семьи граждан США, погибших и пострадавших в результате нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, подали в окружной суд Вашингтона иск против Исламской республики Иран, обвинив ее в содействии террористической атаке.

Другие фигуранты иска, поданного 256 семьями пострадавших, – ХАМАС, "Хизбалла", Палестинский Исламский джихад и Народный фронт освобождения Палестины.

Одно из материальных свидетельств обвинения, – протокол совещания высшего руководства ХАМАСа, состоявшегося в декабре 2022 года. На нем главарь группировки Яхья Синуар рассказал, что потребовал у Корпуса стражей Исламской революции 7000000 долларов в месяц дополнительно на "большой проект".

В результате нападения ХАМАСа на Израиль погибли 46 обладателей американского паспорта. Среди 250 взятых террористами заложников было 12 граждан США. Более чем у 30 военнослужащих ЦАХАЛа, погибших в ходе войны, было американское гражданство.

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