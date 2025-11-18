"МК": на Троекуровском кладбище в Москве планировалось покушение на Шойгу

Целью "террористов", планировавших покушение на российского высокопоставленного чиновника на Троекуровском кладбище в Москве, был секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, бывший министр обороны, пишет "МК".

Публикация цитируется государственным российским агентством РИА Новости. Официальных комментариев пока не поступало.

14 ноября ФСБ РФ заявила о задержании мигранта и двух ранее судимых россиян, которые по заданию украинских спецслужб готовили покушение на российского высокопоставленного чиновника в момент его посещения Троекуровского кладбища в Москве. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на "Троекуровском" кладбище", – сообщалось Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ЦОС, для подготовки совершения убийства украинские спецслужбы использовали завербованных нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ, а также проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина, разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия.