18 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
18 ноября 2025
18 ноября 2025
18 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

"МК": на Троекуровском кладбище в Москве планировалось покушение на Шойгу

Война в Украине
Россия
Война в России
время публикации: 18 ноября 2025 г., 05:04 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 05:36
Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Целью "террористов", планировавших покушение на российского высокопоставленного чиновника на Троекуровском кладбище в Москве, был секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, бывший министр обороны, пишет "МК".

Публикация цитируется государственным российским агентством РИА Новости. Официальных комментариев пока не поступало.

14 ноября ФСБ РФ заявила о задержании мигранта и двух ранее судимых россиян, которые по заданию украинских спецслужб готовили покушение на российского высокопоставленного чиновника в момент его посещения Троекуровского кладбища в Москве. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на "Троекуровском" кладбище", – сообщалось Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ЦОС, для подготовки совершения убийства украинские спецслужбы использовали завербованных нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ, а также проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина, разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия.

Мир
