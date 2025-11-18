x
18 ноября 2025
|
последняя новость: 00:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 ноября 2025
|
18 ноября 2025
|
последняя новость: 00:23
18 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

СБ ООН принял резолюцию США по сектору Газы, прокладывающую "путь к Палестинскому государству"

время публикации: 18 ноября 2025 г., 00:23 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 00:29
СБ ООН принял резолюцию США по сектору Газы, прокладывающую "путь к Палестинскому государству"
AP Photo/Kena Betancur; AP Photo/Abdel Kareem Hana

Около полуночи по израильскому времени в СБ ООН началось голосование по американской резолюции по сектору Газе, в основе которой лежит 20-пунктный план президента США Дональда Трампа.

13 стран поддержали предложение, голосовавших против не было. Две страны, Россия и Китай, воздержались при голосовании.

Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон перед началом обсуждения заявил, что любой план, касающийся будущего сектора Газы, должен включать требование о полном разоружении ХАМАСа и демилитаризации сектора.

Принятая Советом безопасности резолюция предусматривает создание "мирной комиссии", которую возглавит Трамп и которая будет осуществлять временное управление сектором до конца 2027 года.

В резолюции также говорится о создании Международных стабилизационных сил (ISF), которые будут отвечать за демилитаризацию сектора и призваны предотвратить восстановление террористической инфраструктуры.

Обновленная версия резолюции включает также спорный для Израиля пункт о том, что после проведения реформ в палестинской администрации и восстановления сектора Газы могут сложиться условия, "прокладывающие путь к палестинскому самоопределению и государственности". Этот пункт был добавлен США под давлением арабских стран.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 17 ноября 2025

"Исраэль а-Йом": США сообщили, на каких условиях разрешат Израилю возобновить боевые действия в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 ноября 2025

Палестинские фракции выступили против резолюции США по Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 ноября 2025

17 ноября Совбез ООН проголосует по американскому проекту завершения войны в Газе