СБ ООН принял резолюцию США по сектору Газы, прокладывающую "путь к Палестинскому государству"

Около полуночи по израильскому времени в СБ ООН началось голосование по американской резолюции по сектору Газе, в основе которой лежит 20-пунктный план президента США Дональда Трампа.

13 стран поддержали предложение, голосовавших против не было. Две страны, Россия и Китай, воздержались при голосовании.

Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон перед началом обсуждения заявил, что любой план, касающийся будущего сектора Газы, должен включать требование о полном разоружении ХАМАСа и демилитаризации сектора.

Принятая Советом безопасности резолюция предусматривает создание "мирной комиссии", которую возглавит Трамп и которая будет осуществлять временное управление сектором до конца 2027 года.

В резолюции также говорится о создании Международных стабилизационных сил (ISF), которые будут отвечать за демилитаризацию сектора и призваны предотвратить восстановление террористической инфраструктуры.

Обновленная версия резолюции включает также спорный для Израиля пункт о том, что после проведения реформ в палестинской администрации и восстановления сектора Газы могут сложиться условия, "прокладывающие путь к палестинскому самоопределению и государственности". Этот пункт был добавлен США под давлением арабских стран.