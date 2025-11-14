ФСБ РФ: предотвращено покушение на высокопоставленного чиновника на кладбище

ФСБ РФ заявила о задержании мигранта и двух ранее судимых россиян, которые по заданию украинских спецслужб готовили покушение на российского высокопоставленного чиновника в момент его посещения Троекуровского кладбища в Москве.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на "Троекуровском" кладбище", – сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ЦОС, для подготовки совершения убийства украинские спецслужбы использовали завербованных нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ, а также проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина, разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия.

На кого готовилось покушение, не сообщается.