x
14 ноября 2025
|
последняя новость: 08:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 ноября 2025
|
14 ноября 2025
|
последняя новость: 08:20
14 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

ФСБ РФ: предотвращено покушение на высокопоставленного чиновника на кладбище

Россия
время публикации: 14 ноября 2025 г., 07:24 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 07:28
ФСБ РФ: предотвращено покушение на высокопоставленного чиновника на кладбище
ФСБ/AP

ФСБ РФ заявила о задержании мигранта и двух ранее судимых россиян, которые по заданию украинских спецслужб готовили покушение на российского высокопоставленного чиновника в момент его посещения Троекуровского кладбища в Москве.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на "Троекуровском" кладбище", – сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ЦОС, для подготовки совершения убийства украинские спецслужбы использовали завербованных нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ, а также проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина, разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия.

На кого готовилось покушение, не сообщается.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 ноября 2025

ФСБ РФ заявило о срыве попытки украинской разведки угнать МиГ-31 с ракетой "Кинжал"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 октября 2025

ФСБ объявила о возбуждении дела против "Антивоенного комитета России"