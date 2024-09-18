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Взрывы в Тверской области, горит склад боеприпасов

время публикации: 18 сентября 2024 г., 09:11 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 09:18
Взрывы в Тверской области, горит склад боеприпасов
Соцсети

В ночь на 18 сентября украинские БПЛА нанесли удар по расположенному в Торопце Тверской области склады вооружений. Согласно каналу "Украина 24", началась детонация боеприпасов, город оказался охвачен дымом.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отдал распоряжение об эвакуации населения с территории, "где ведет работу ПВО и локализуется пожар". По его словам, причиной возгорания стало падение сбитых дронов.

В Торопце расположен 107-ой арсенал ГРАУ. В российских каналах заявляется, что в каждом из хранилищ могло размещаться 240 тонн боеприпасов. То есть, всего в арсенале потенциально могло находится около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

Тем временем российское министерство обороны утверждает, что в ночь на 18 сентября в воздушном пространстве России было уничтожено 54 украинских беспилотников, половина из них – в Курской области. Тверская область в заявлении не фигурирует.

Мир
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