Взрывы в Тверской области, горит склад боеприпасов

В ночь на 18 сентября украинские БПЛА нанесли удар по расположенному в Торопце Тверской области склады вооружений. Согласно каналу "Украина 24", началась детонация боеприпасов, город оказался охвачен дымом.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отдал распоряжение об эвакуации населения с территории, "где ведет работу ПВО и локализуется пожар". По его словам, причиной возгорания стало падение сбитых дронов.

В Торопце расположен 107-ой арсенал ГРАУ. В российских каналах заявляется, что в каждом из хранилищ могло размещаться 240 тонн боеприпасов. То есть, всего в арсенале потенциально могло находится около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

Тем временем российское министерство обороны утверждает, что в ночь на 18 сентября в воздушном пространстве России было уничтожено 54 украинских беспилотников, половина из них – в Курской области. Тверская область в заявлении не фигурирует.