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Мир

Рейтинг Трампа: немного выше, чем в первую каденцию, но ниже среднего

Дональд Трамп
США
Рейтинги
время публикации: 19 апреля 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 19 апреля 2025 г., 07:18
Рейтинг Трампа: немного выше, чем в первую каденцию, но ниже среднего
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп в первом квартале текущего срока на своем посту имеет рейтинг одобрения на уровне 44%. В первую каденцию в тот же период его рейтинг составлял 41%, отмечает Gallup.

В публикации отмечается, что хотя рейтинг Трампа в настоящее время несколько выше, чем в аналогичный период его первой каденции, он значительно ниже, чем был у всех других президентов США после Второй мировой войны. Средний рейтинг в первом квартале для всех президентов, избранных с 1952 по 2020 год, составляет 60%.

При этом деятельность Трампа одобряют 90% избирателей-республиканцев и 4% избирателей-демократов. Только 37% "независимых" с одобрением высказываются о его деятельности.

44% американцев в большой или достаточной степени доверяют Трампу в опросах экономического управления. 55% не доверяют или в незначительной степени доверяют.

При этом Трамп имеет самый высокий уровень внутрипартийной поддержки: 89% республиканцев говорят, что они в большой (67%) или достаточной (22%) степени доверяют ему в вопросах экономики.

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