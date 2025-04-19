Рейтинг Трампа: немного выше, чем в первую каденцию, но ниже среднего

Президент США Дональд Трамп в первом квартале текущего срока на своем посту имеет рейтинг одобрения на уровне 44%. В первую каденцию в тот же период его рейтинг составлял 41%, отмечает Gallup.

В публикации отмечается, что хотя рейтинг Трампа в настоящее время несколько выше, чем в аналогичный период его первой каденции, он значительно ниже, чем был у всех других президентов США после Второй мировой войны. Средний рейтинг в первом квартале для всех президентов, избранных с 1952 по 2020 год, составляет 60%.

При этом деятельность Трампа одобряют 90% избирателей-республиканцев и 4% избирателей-демократов. Только 37% "независимых" с одобрением высказываются о его деятельности.

44% американцев в большой или достаточной степени доверяют Трампу в опросах экономического управления. 55% не доверяют или в незначительной степени доверяют.

При этом Трамп имеет самый высокий уровень внутрипартийной поддержки: 89% республиканцев говорят, что они в большой (67%) или достаточной (22%) степени доверяют ему в вопросах экономики.