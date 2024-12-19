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Мир

Два ДТП в Афганистане, десятки погибших

ДТП
Афганистан
время публикации: 19 декабря 2024 г., 09:08 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 09:14
Два ДТП в Афганистане, десятки погибших
AP Photo/Fareed Khan

По меньшей мере 44 человека погибли и 75 пострадали в результате двух тяжелый дорожно-транспортных происшествий, произошедших в провинции Газни на юго-западе Афганистана. Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как рассказал глава отдела культуры созданной "Талибаном" администрации провинции Хамидулла Нисар, в обоих авариях участвовали автобусы. Один из них столкнулся с грузовиком, второй – с бензовозом.

Горный ландшафт Афганистана вместе с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры в результате десятилетий внутренних конфликтов, а также несоблюдение правил дорожного движения нередко приводят к смертоносным ДТП.

Мир
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