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Мир

Ликвидация "химического Али" из РФ: как это связано с Израилем? Видеокомментарий Михаила Шейтельмана

Россия
Война в Украине
Война в России
Потери Украины/России
время публикации: 19 декабря 2024 г., 16:18 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 16:22
Ликвидация "химического Али" из РФ: как это связано с Израилем? Видеокомментарий Михаила Шейтельмана
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном" предлагает вашему вниманию видеокомментарии Михаила Шейтельмана – о событиях, связанных с войной в Украине.

Недавняя атака на российские войска, включая ликвидацию командующего российскими химическими войсками генерала Игоря Кириллова, подчеркивает растущее преимущество Украины. Это событие стало важным ударом по российскому командованию.

Тем временем Россия столкнулась с серьезными внутренними проблемами. Ослабление позиций ее армии, политическое давление со стороны международного сообщества и экономические санкции все сильнее сказываются на ее способности поддерживать активные боевые действия.

Усиливающаяся напряженность на Ближнем Востоке и действия России в регионе показывают, что война имеет не только локальные, но и международные последствия. Эти связи подчеркивают глобальный характер конфликта, требующего внимания мирового сообщества.

Смотрите наше новое видео, чтобы узнать больше о текущей ситуации на фронте и дальнейшем развитии событий.

Михаил Шейтельман – политтехнолог и писатель. Его называют тайным героем нескольких революций XXI века. Автор бестселлеров "Не такой, как Тиньков", документальной антиутопии "Эффект летучей мыши" и других произведений. Проживает в Киеве и освещает российско-украинский конфликт, в том числе для канала "Непечатное".

Смотрите и слушайте видеокомментарии Михаила Шейтельмана на канале "Непечатное. Говорим о главном".

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