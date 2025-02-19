Слухи в Таиланде: израильтяне строят поселение в Пае, считая его "землей обетованной"

Власти тайской провинции Мэхонгсон обеспокоены распространением слухов о том, что израильские туристы строят поселение в Пае, считая этот город своей "землей обетованной". Одним из источников слухов стал Facebook, пользователи которого утверждают, что в Пае уже поселились около 30 тысяч евреев.

Подполковник туристической полиции провинции Мэхонгсон Сувит Буняфен выступил с опровержением слухов. Он заявил, что число "30 тысяч" относится к среднему числу израильских туристов, посещающих город Пай в течение года. Обычно в Пае находятся ежедневно 83-84 туриста из Израиля, пишет таиландское издание The Nation.

Сувит Буняфен напомнил, что Пай является популярным туристическим городом, и кроме израильтян интерес к нему проявляют туристы из Великобритании, США и Германии.

"Поселением" пользователи соцсетей называют работающий в Пае "Бейт-ХАБАД". Туристическая полиция поясняет, что это еврейский общинный центр, а не "поселение". Он создан для оказания услуг приезжающим в город еврейским туристам, и вовсе не является показателем того, что евреи приехали в город, чтобы "поселиться в нем навеки". Полицейский напомнил, в Таиланде существуют семь "Бейт ХАБАД", самый большой из которых находится в Бангкоке.

Местные власти отмечают, что "Бейт ХАБАД" в Пае имеет площадь около 200 кв.м. Он построен со всеми необходимыми разрешениями. В центре, который может принять до 200 человек, проводятся "еврейские обряды" по пятницам и субботам, а также отмечаются еврейские праздники.

Издание пишет, что местные власти разделяют обеспокоенность представителей туристической отрасли города, которые считают, что ложные слухи могут привести к дискриминации туристов из Израиля и, в конечном счете, нанести ущерб индустрии.