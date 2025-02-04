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Израиль

Освобожденные заложники, граждане Таиланда, встретились со своими близкими в Израиле

время публикации: 04 февраля 2025 г., 11:31 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 11:31
Освобожденные заложники, граждане Таиланда, встретились со своими близкими в Израиле
Фото: Мааян Туаф/GPO
Освобожденные заложники, граждане Таиланда, встретились со своими близкими в Израиле
Фото: Мааян Туаф/GPO

Сегодня, 4 февраля, в Израиль прибыли родственники граждан Таиланда, которые более 480 дней находились в плену у террористов в Газе и были освобождены 30 января.

Как отмечает офис главы правительства Израиля, смогли прилететь родственники четырех из пяти освобожденных заложников. Они встретились со своими близкими в медицинском центре "Шамир – Асаф а-Рофэ" в Беэр-Яакове.

После освобождения из плена пять граждан Таиланда – Таенна Понгсак, Сатхиан Суваннахан, Сриаун Ватчара, Саэтао Банават и Румнао Сурасак – были доставлены в больницу, где прошли медицинский осмотр и получили необходимую помощь.

Из названных только к Румнао Сурасаку не смог прилететь никто из близких.

Освобожденные заложники вскоре вернутся в Таиланд вместе со своими близкими.

Визит в Израиль родственников освобожденных заложников, граждан Таиланда, был организован министерством иностранных дел при содействии Национального института страхования и Управления по делам похищенных и возвращенных лиц при канцелярии премьер-министра в сотрудничестве с Армией обороны Израиля и в координации с посольством Таиланда в Израиле.

По сообщению МИД Таиланда, в результате резни 7 октября 2023 года около границы Газы погибли 46 тайских граждан. Один заложник из Таиланда все еще остается в плену у террористов.

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