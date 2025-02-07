Четверо израильтян арестованы в Таиланде за нападение на медперсонал в больнице

Четверо израильских граждан были арестованы полицией Таиланда за нападение на медицинский персонал в больнице в городе Пай на севере страны, за угрозы и за недопустимое поведение на территории медицинского учреждения.

Конфликт возник в связи с недовольством израильтян "недостаточно быстрым обслуживанием". По утверждению тайских властей, медики и административные служащие чувствовали непосредственную угрозу своей жизни, они были вынуждены вызвать полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции арестовали израильтян для разбирательств.

Как сообщает Thai Examiner.com, речь идет не о туристах, а о четверых гражданах Израиля, обладающих долгосрочными визами и длительное время живущих в районе Пай. Они регулярно конфликтовали с персоналом местной больницы, повреждали медицинское оборудование, совершали дорожно-транспортные происшествия. Кроме того, они открыли автошколу без необходимых лицензий.

Изначально местные власти стремились "спустить дело на тормозах", опасаясь негативного влияния на туризм, но после многочисленных публикаций в социальных сетях, где приводились видеосвидетельства недопустимого поведения израильтян, вмешалось руководство полиции.

Израильтяне были арестованы, каждому из четверых выписали штраф в размере 3000 батов (около 85 долларов США), им предстоит депортация из Таиланда в ближайшее время.

В статье в издании Thai Examiner указано, что предпринятые против израильтян действия могут навести на мысли об антисемитизме на фоне войны в Газе, однако это не так: в стране существует значительная поддержка Израиля, и в числе захваченных террористами ХАМАСа заложников были граждане Таиланда, один из них все еще остается в плену террористов.