x
07 февраля 2025
|
последняя новость: 13:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 февраля 2025
|
07 февраля 2025
|
последняя новость: 13:27
07 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Четверо израильтян арестованы в Таиланде за нападение на медперсонал в больнице

Туризм
Таиланд
время публикации: 07 февраля 2025 г., 12:52 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 13:02
Четверо израильтян арестованы в Таиланде за нападение на медперсонал в больнице
AP Photo/Gemunu Amarasinghe

Четверо израильских граждан были арестованы полицией Таиланда за нападение на медицинский персонал в больнице в городе Пай на севере страны, за угрозы и за недопустимое поведение на территории медицинского учреждения.

Конфликт возник в связи с недовольством израильтян "недостаточно быстрым обслуживанием". По утверждению тайских властей, медики и административные служащие чувствовали непосредственную угрозу своей жизни, они были вынуждены вызвать полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции арестовали израильтян для разбирательств.

Как сообщает Thai Examiner.com, речь идет не о туристах, а о четверых гражданах Израиля, обладающих долгосрочными визами и длительное время живущих в районе Пай. Они регулярно конфликтовали с персоналом местной больницы, повреждали медицинское оборудование, совершали дорожно-транспортные происшествия. Кроме того, они открыли автошколу без необходимых лицензий.

Изначально местные власти стремились "спустить дело на тормозах", опасаясь негативного влияния на туризм, но после многочисленных публикаций в социальных сетях, где приводились видеосвидетельства недопустимого поведения израильтян, вмешалось руководство полиции.

Израильтяне были арестованы, каждому из четверых выписали штраф в размере 3000 батов (около 85 долларов США), им предстоит депортация из Таиланда в ближайшее время.

В статье в издании Thai Examiner указано, что предпринятые против израильтян действия могут навести на мысли об антисемитизме на фоне войны в Газе, однако это не так: в стране существует значительная поддержка Израиля, и в числе захваченных террористами ХАМАСа заложников были граждане Таиланда, один из них все еще остается в плену террористов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 февраля 2025

Освобожденные заложники, граждане Таиланда, встретились со своими близкими в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 февраля 2025

В Таиланде по запросу полиции Израиля арестован 27-летний израильтянин
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 февраля 2025

Министр иностранных дел Таиланда встретился в больнице с освобожденными заложниками-тайцами
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 января 2025

Забытые заложники: похищенные гастарбайтеры в первый этап сделки не включены