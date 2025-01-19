Продлен срок ареста президента Южной Кореи, его сторонники проводят массовую демонстрацию

Западный окружной суд Сеула продлил на 20 дней срок содержания под стражей отстраненного от должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который обвиняется в мятеже после предпринятой им попытки государственного переворота.

По меньшей мере 40000 сторонников политика собрались у здания суда, чтобы выразить ему поддержку. Они размахивают флагами Республики Корея и США. Манифестанты громили автомобили и попытались прорваться в здание.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок.

Попытка переворота провалилась, глава государства был отстранен в результате процедуры импичмента. 31 декабря прокуратура выдала ордер на арест Юн Сок Ёля, однако президент отказался его выполнять. 15 января он был арестован в своей резиденции.