Новое британское правительство возобновит финансирование агентства UNRWA

Новое британское правительство лейбористов пообещало возобновить финансирование Агентства ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA, прекращенное после обвинений о том, что некоторые сотрудники UNRWA были причастны к нападению ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, вступивший в должность 5 июля, заявил в выступлении перед парламентом: его заверили, что агентство UNRWA предприняло меры, чтобы гарантировать, "что оно соответствует самым высоким стандартам нейтралитета".

Он сообщил, что новое правительство Великобритании отменяет приостановку финансирования UNRWA и вскоре переведет агентству 21 миллион фунтов.