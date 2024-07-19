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Мир

Новое британское правительство возобновит финансирование агентства UNRWA

время публикации: 19 июля 2024 г., 14:46 | последнее обновление: 19 июля 2024 г., 14:51
Новое британское правительство возобновит финансирование агентства UNRWA
AP Photo/Thomas Krych

Новое британское правительство лейбористов пообещало возобновить финансирование Агентства ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA, прекращенное после обвинений о том, что некоторые сотрудники UNRWA были причастны к нападению ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, вступивший в должность 5 июля, заявил в выступлении перед парламентом: его заверили, что агентство UNRWA предприняло меры, чтобы гарантировать, "что оно соответствует самым высоким стандартам нейтралитета".

Он сообщил, что новое правительство Великобритании отменяет приостановку финансирования UNRWA и вскоре переведет агентству 21 миллион фунтов.

Мир
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