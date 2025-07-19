Трагедия в Лилле: шестилетний мальчик убил новорожденную в отделении для младенцев

Пятидневная Зайнеб погибла в результате несчастного случая в больнице "Жанна де-Фландр" в Лилле. Семья девочки подозревает, что виновником гибели младенца стал шестилетний мальчик, брат другого новорожденного: мальчик заходил в чужие палаты, подходил к инкубатору Зайнеб, называя малышку "моя куколка". За день до трагедии мама девочки обнаружила малышку без подгузника и без медицинских датчиков – но медперсонал сказал, что малышка могла снять их сама.

Как сообщает People, Зайнеб родилась недоношенной, на седьмом месяце беременности: ее 23-летнюю маму госпитализировали с преэклампсией и стимулировали роды.

Из-за недоношенности и малого веса девочку поместили в обогреваемый бокс с электродами для отслеживания ее состояния, и довольно быстро перевели в отделение для новорожденных "Радуга". В одной из палат находилась другая семья, чей шестилетний ребенок и подозревается в причастности к гибели Зайнеб.

По словам родителей погибшей девочки, мальчик вел себя "ненормально" – его приводили около семи часов утра каждый день, и он проводил время, бегая по коридорам и заходя в чужие палаты, родители не присматривали за ним, занятые собственным новорожденным. Он неоднократно заходил в палату к Зайнеб, таща за собой стул, на который он взбирался. Семья Зайнеб неоднократно просила мать мальчика следить за ребенком, но безуспешно.

11 июля поздно вечером мать и отца Зайнеб вызвали в отделение регистрации, чтобы подготовить выписку роженицы: сама девочка должна была на несколько дней остаться в больнице из-за низкого веса. Через некоторое время матери Зайнеб позвонили рассказать, что в палате ее дочери произошел несчастный случай.

Свидетельница рассказала, что она видела, как мальчик выходит из палаты Зайнеб, она заглянула в палату и увидела на полу голого младенца, без подгузника, с окровавленной головой и неподвижного. Женщина начала кричать, но медсестры подошли не сразу – ее мужу пришлось идти искать их. С того момента медики мобилизовались, чтобы вывести Зайнеб из тяжелого состояния, но мозг малышки был необратимо поврежден из-за кислородного голодания, и вскоре она скончалась.

Больница опубликовала сообщение о "несчастном случае, не связанном с медицинской помощью", однако в официальном сообщении не упоминается поведение маленького мальчика. Семья Зайнеб убеждена, что мальчик уронил или даже бросил малышку на пол, не осознавая серьезности происходящего. Ведется внутреннее расследование.