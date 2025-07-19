Армия РФ атаковала Одессу; возник пожар в жилом доме, погибла женщина

В ночь на 19 июля армия РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками, сообщает глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

В результате атаки в одном из многоквартирных жилых домов произошел пожар, охвативший этажи с шестого по девятый. Погибла женщина.