Армия РФ атаковала Одессу; возник пожар в жилом доме, погибла женщина
время публикации: 19 июля 2025 г., 09:10 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 09:21
В ночь на 19 июля армия РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками, сообщает глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.
В результате атаки в одном из многоквартирных жилых домов произошел пожар, охвативший этажи с шестого по девятый. Погибла женщина.
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