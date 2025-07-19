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Мир

Армия РФ атаковала Одессу; возник пожар в жилом доме, погибла женщина

Война в Украине
время публикации: 19 июля 2025 г., 09:10 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 09:21
Армия РФ атаковала Одессу; возник пожар в жилом доме, погибла женщина
Телеграм-канал Олега Кипера

В ночь на 19 июля армия РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками, сообщает глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

В результате атаки в одном из многоквартирных жилых домов произошел пожар, охвативший этажи с шестого по девятый. Погибла женщина.

Мир
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