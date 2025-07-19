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Мир

Израильтянин, подвергшийся нападению во время антиизраильского митинга, подал в суд на Гарвард

США
Антисемитизм
время публикации: 19 июля 2025 г., 10:25 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 10:42
Израильтянин, подвергшийся нападению во время антиизраильского митинга, подал в суд на Гарвард
AP Photo/Charles Krupa

Бывший аспирант Гарварда, подвергшийся нападению во время антиизраильского митинга, подал в суд на университет по обвинению в антисемитизме, сообщает Washington Times.

Он утверждает, что сотрудники учебного заведения не приняли никаких мер для наказания нападавших и даже удостоили двух из них почестей.

Йоав Сегев, недавний выпускник Гарвардской школы бизнеса, заявил в своей федеральной жалобе, что власти Гарварда не смогли ни защитить его, ни наказать кого-либо из толпы, которая напала на него во время пропалестинской демонстрации 18 октября 2023 года на территории университета.

Йоав Сегев, имеющий американское и израильское гражданство, носил синий браслет, символизирующий его поддержку Израиля, когда столкнулся с демонстрантами.

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