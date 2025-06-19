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WSJ: Трамп одобрил план удара по Ирану, но приказ пока не отдан

США
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 19 июня 2025 г., 00:35 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 00:39
WSJ: Трамп одобрил план удара по Ирану, но приказ пока не отдан
AP Photo/Alex Brandon

По данным издания Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп сказал своему окружению, что он одобрил план военного удара по Ирану, но пока хочет посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Ранее Трамп, отвечая на вопрос об участии США в ударах по ядерным объектам Ирана, ответил: "Я могу это сделать, а могу этого не делать". Он повторил свое требование о безоговорочной капитуляции Ирана и добавил: "Следующая неделя будет очень важной, а может быть и раньше".

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