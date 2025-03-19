x
19 марта 2025
|
последняя новость: 14:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 марта 2025
|
19 марта 2025
|
последняя новость: 14:52
19 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Венгрии принят закон, запрещающий "ЛГБТ+ пропаганду", в том числе будапештский Парад гордости

время публикации: 19 марта 2025 г., 14:36 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 14:38
В Венгрии принят закон, запрещающий "ЛГБТ+ пропаганду", в том числе будапештский Парад гордости
AP Photo/Anna Szilagyi

Парламент Венгрии утвердил поправки к закону об общественных собраниях, которые запрещают "ЛГБТ+ пропаганду" Под это определение подпадают любые публичные мероприятия сообщества, в том числе парад гордости в Будапеште.

Ужесточение законодательства объясняется необходимостью защиты детей. Как организаторам, так и участникам мероприятий угрожает штраф в размере 200000 форинтов (500 евро). При этом полиции разрешено использовать камеры наблюдения и специальные программы, распознающие "нарушителей".

В поддержку инициативы проголосовали 136 депутатов от правящей партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана, а также христианских демократов. Против было отдано 27 голосов. Депутаты от оппозиции в знак протеста задействовали дымовые шашки.

Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, запретившей проведение Парадов гордости. Мэр Будапешта Гергей Карачонь сообщил, что мероприятие будет проведено, несмотря на новый закон.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 27 января 2025

"Медуза": МВД России обсуждает вопрос о создании единой базы данных квир-людей
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 ноября 2024

Глава полиции Берлина: "В городе есть районы, опасные для евреев и представителей ЛГБТ+"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 июня 2024

Еврейская ЛГБТ-организация по соображениям безопасности отказалась от участия в лондонском Прайде