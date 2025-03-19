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Мир

Глава британского МИДа обвинил Израиль в нарушении международного права, Стармер это оспорил

Газа
Великобритания
Война с ХАМАСом
время публикации: 19 марта 2025 г., 16:01 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 16:11
Глава британского МИДа обвинил Израиль в нарушении международного права, Стармер это оспорил
Ezra Acayan/Pool Photo via AP

Канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера отмежевалась от заявления министра иностранных дел Дэвида Лэмми, который обвинил Израиль в нарушении международного гуманитарного права из-за прекращения поставок помощи в сектор Газы.

"Наша позиция остается неизменной: действия Израиля в Газе рискуют нарушить международное гуманитарное право, и мы призываем Израиль придерживаться своих международных обязательств. Правительство – не суд и не может давать юридическую квалификацию", – говорится в заявлении Даунинг-стрит, 10.

Лэмми выступил с заявлением в первый день возобновления Израилем военных действий в секторе Газы, сопровождавшимся отключением воды и электричества. Его слова были восприняты как свидетельство изменения позиции Великобритании в палестино-израильском конфликте.

После критики со стороны главы правительства министр был вынужден сообщить, что должен был четче формулировать свою позицию.

Мир
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