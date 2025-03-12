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Израиль

Семьи похищенных обратились в БАГАЦ с требованием вернуть электричество в сектор Газы

Газа
Заложники
ХАМАС
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 12 марта 2025 г., 18:17 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 18:17
Семьи похищенных обратились в БАГАЦ с требованием вернуть электричество в сектор Газы
Nati Shohat/Flash90

Около 50 родственников похищенных подали в Высший суд справедливости петицию с требованием обязать правительство вернуть поставки электроэнергии в сектор Газы. В качестве ответчиков названы премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр энергетики Эли Коэн, министр иностранных дел Гидеон Саар.

В петиции, поданной от имени семей заложников, адвокатами Моран Сворай и Гоненом Бен-Ицхаком, говорится, что решение об отключении электричества в Газе было принято без соответствующих полномочий, необоснованно и при полном игнорировании предупреждений представителей систем безопасности и здравоохранения о том, что это представляет опасность для жизней похищенных.

Податели петиции заявляют, что решение, принятое министром энергетики Эли Коэном, грубо нарушает право похищенных на жизнь, физическую неприкосновенность и человеческое достоинство. В петиции также приводятся показания Эли Шараби и Арбель Иегуд, которые недавно вернулись из плена и рассказывали, что любое решение или заявление израильского правительства немедленно приводит к ответным действиям в отношении заложников, удерживаемых ХАМАСом.

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