Виткофф: 23 марта в Джидде начнется обсуждение условий прекращения огня в Украине
время публикации: 19 марта 2025 г., 05:58 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 06:06
Детали условий прекращения огня в Украине будут обсуждаться 23 марта в Джидде (Саудовская Аравия) на переговорах представителей США и России, сообщил спецпосланник президента США Стив Виткофф телеканалу Fox News.
Виткофф дал понять, что обсуждение начнется в воскресенье. Но сколько времени это может занять, не уточнил.
Американскую сторону на этих переговорах будут представлять советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.
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