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Мир

Виткофф: 23 марта в Джидде начнется обсуждение условий прекращения огня в Украине

США
Война в Украине
Война в России
время публикации: 19 марта 2025 г., 05:58 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 06:06
Спецпосланник президента США Стив Виткофф
AP Photo/Ben Curtis

Детали условий прекращения огня в Украине будут обсуждаться 23 марта в Джидде (Саудовская Аравия) на переговорах представителей США и России, сообщил спецпосланник президента США Стив Виткофф телеканалу Fox News.

Виткофф дал понять, что обсуждение начнется в воскресенье. Но сколько времени это может занять, не уточнил.

Американскую сторону на этих переговорах будут представлять советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Мир
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