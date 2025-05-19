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Мир

После разговора с Путиным Трамп объявил, что Россия и Украина начнут переговоры "немедленно"

Россия
Украина
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 19 мая 2025 г., 21:03 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 21:32
После разговора с Путиным Трамп объявил, что Россия и Украина начнут переговоры "немедленно"
AP Photo/Aurelien Morissard, left and center, Pavel Bednyakov, right

После двухчасового телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что Россия и Украина "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня и перемирии.

"Только что завершился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, об окончании войны. Условия для этого будут обсуждаться двумя сторонами, как это и может быть, потому что они знают детали переговоров", – написал Трамп, добавив, что он уже проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.

Трамп также сообщил, что папа Римский выразил готовность, чтобы переговоры проходили в Ватикане.

Ранее Путин заявил журналистам, что прекращение огня с Украиной возможно по достижении соответствующих договоренностей. По его словам, Россия готова работать с Украиной над меморандумом по вопросу будущего мирного договора, который может включать также прекращение огня на определенное время в случае достижения таких договоренностей.

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