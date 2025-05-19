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Мир

Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался более двух часов

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 19 мая 2025 г., 20:10 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 20:10
Дональд Трамп
AP Photo/Alex Brandon, File

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. По данным ТАСС, беседа между двумя лидерами продолжалась более двух часов.

Белый дом подтвердил, что разговор завершился, не сообщая никаких других подробностей.

Израильский журналист Барак Равид, который публикуется на сайте Walla News и в американском издании Axios, сообщил в своем X-блоге, что перед беседой с Путиным Трамп созвонился с Зеленским; их разговор продолжался всего несколько минут.

Мир
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