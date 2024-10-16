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Мир

Премьер-министр Великобритании пригрозил санкциями против Бен-Гвира и Смотрича

время публикации: 16 октября 2024 г., 17:04 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 17:04
Премьер-министр Великобритании пригрозил санкциями против Бен-Гвира и Смотрича
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Премьер-министр Великобритании Кир Стамер заявил, выступая перед парламентом, что Великобритания рассматривает вопрос о введении санкций против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и против министра финансов Бецалеля Смотрича за их комментарии по поводу войны с ХАМАСом.

Таким образом он ответил на вопрос о том, планирует ли его правительство как-либо наказать израильских политиков, оправдывающих, по утверждению британских парламентариев, голод в секторе Газы. Упоминаются также высказывания Бен-Гвира, назвавшего поселенцев, замешанных в насилии в отношении арабов на территории Иудеи и Самарии, героями. Кир Стамер заявил, что правительство рассматривает возможность введения персональных санкций, поскольку считает вышеназванные высказывания "отвратительными".

"Израиль должен принять все возможные меры, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, разрешить доставку в сектор Газы помощи в гораздо больших объемах и позволить гуманитарным партнерам ООН эффективно действовать", – подчеркнул британский премьер.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир немедленно отреагировал на угрозы со стороны руководства Великобритании. "Как до создания еврейского государства британцы пытались его уничтожить, так и после, в разгар войны за само наше существование, – отметил Бен-Гвир. – Море все то же, британцы все те же. Но им пора осознать, что времена британского мандата прошли. Им не напугать меня, и я продолжу действовать в соответствии с интересами Государства Израиль и в защиту израильтян. Позор Белой Книге!" (Речь идет о так называемой Белой книге, отчетах британского правительства о подмандатной Палестине, в которых содержался отчет о политических действиях – в частности, об ограничении еврейской иммиграции по требованию арабов и т.д. – прим. ред.)

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