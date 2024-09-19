США верят, что конфликт между Израилем и "Хизбаллой" все еще можно уладить дипломатическим путем

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге заявил, что Соединенные Штаты "не имеют отношения к взрывам, которые произошли в Ливане вчера и сегодня".

Кирби добавил, что Вашингтон по-прежнему верит, что конфликт между Израилем и "Хизбаллой" можно решить дипломатическим путем. "Мы по-прежнему считаем, что существует дипломатическое решение ситуации, особенно для Ливана". По его словам, "пока слишком рано говорить, как взрывы устройств отразятся на без того высокой напряженности между Израилем и "Хизбаллой"".

В то же время министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб в интервью CNN выразил обеспокоенность по поводу того, что последовательные "атаки" станут сигналом к началу войны. Он выразил уверенность в том, что за подрывом устройств связи стоит Израиль. "Мы боимся войны, мы не хотим войны", – заявил министр. Он призвал СБ ООН и США помочь восстановить мир на ливано-израильской границе. При этом он отметил, что правительство Ливана в данный момент не может говорить с "Хизбаллой", так как понимает, что после такого удара, группировка "жаждет возмездия".