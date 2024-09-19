Кадыров утверждает, что Илон Маск удаленно отключил подаренный ему Cybertruck

Глава Чечни Рамазан Кадыров утверждает, что топ-менеджер компании Tesla Илон Маск дистанционно отключил подаренный ему автомобиль Cybertruck, и называет этот поступок некрасивым. На американского миллиардера Кадыров пожаловался в своем телеграм-канале.

"Вы наверняка помните его подарок – Кибертрак, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО. Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?", – написал глава Чечни.

О том, что Маск подарил ему Cybertruck Рамазан Кадыров сообщил в середине августа и опубликовал в своем телеграм-канале видео, демонстрирующее его за рулем транспортного средства, похожего на машину компании Tesla.

Илон Маск утверждает, что ничего Кадырову не дарил. "Вы серьезно такие дебилы, что можете поверить, будто я подарил Cybertruck русскому генералу? Еще один пример, демонстрирующий ложь традиционных СМИ" – цитировало Маска издание Politico.