x
19 сентября 2024
|
последняя новость: 17:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 сентября 2024
|
19 сентября 2024
|
последняя новость: 17:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Харрис заказала рекламу, выражающую солидарность с Газой

время публикации: 19 сентября 2024 г., 16:36 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 16:40
Харрис заказала рекламу, выражающую солидарность с Газой
AP Photo/Jacquelyn Martin

Кандидат в президенты США Камала Харрис заказала интернет-рекламу, в которой выражается солидарность со страданиями жителей сектора Газы. Как сообщают NBC News, речь идет о таргетированной рекламе, предназначенной для жителей населенных пунктов с большой мусульманской общиной, расположенных в штате Мичиган.

Рекламная кампания с лозунгом "Мы не можем хранить молчание, когда жители Газы страдают", стартовала 17 сентября. Она проводится в Snapchat и Google. Как утверждается, это первое с вступления Харрис в президентскую гонку рекламное объявление, в котором говорится о ее позиции касательно происходящего в секторе.

Реклама цитирует заявление Харрис, сделанное в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаниягу после вступления в президентскую гонку. В нем она осуждает гибель мирных жителей сектора, одновременно поддерживая право Израиля на самооборону. О второй части заявления в рекламе не упоминается.

Канал отмечает, что в тех же населенных пунктах таргетированной рекламой занимаются и группы, связанные с Республиканской партией. В этих рекламах говорится о поддержке Харрис Израиля, а также о том, что она замужем за евреем.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 августа 2024

Мусульманские лидеры заявили, что Харрис готова обсуждать оружейное эмбарго против Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июля 2024

CNN: 86 демократов заявили, что будут бойкотировать речь Нетаниягу в Конгрессе
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 сентября 2024

Microsoft: Россия наращивает усилия по дискредитации Харрис