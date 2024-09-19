Харрис заказала рекламу, выражающую солидарность с Газой

Кандидат в президенты США Камала Харрис заказала интернет-рекламу, в которой выражается солидарность со страданиями жителей сектора Газы. Как сообщают NBC News, речь идет о таргетированной рекламе, предназначенной для жителей населенных пунктов с большой мусульманской общиной, расположенных в штате Мичиган.

Рекламная кампания с лозунгом "Мы не можем хранить молчание, когда жители Газы страдают", стартовала 17 сентября. Она проводится в Snapchat и Google. Как утверждается, это первое с вступления Харрис в президентскую гонку рекламное объявление, в котором говорится о ее позиции касательно происходящего в секторе.

Реклама цитирует заявление Харрис, сделанное в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаниягу после вступления в президентскую гонку. В нем она осуждает гибель мирных жителей сектора, одновременно поддерживая право Израиля на самооборону. О второй части заявления в рекламе не упоминается.

Канал отмечает, что в тех же населенных пунктах таргетированной рекламой занимаются и группы, связанные с Республиканской партией. В этих рекламах говорится о поддержке Харрис Израиля, а также о том, что она замужем за евреем.