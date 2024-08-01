В Калининград вылетел Ан-148: такие самолеты ранее использовались для обмена

Утром 1 августа самолет Ан-148 с бортовым номером RA-61727 вылетел из московского аэропорта "Внуково". Самолеты Ан-148 ранее использовались при обмене Виктора Бута и Константина Ярошенко, отмечает "Агентство". Во обоих случаях самолеты приземлялись во "Внуково".

RA-61727 и RA-61712 считаются самолетами, обслуживающими ФСБ РФ.

В Ан-148 с номером RA-61727 – 35 мест.

Накануне телеканал N1, партнер CNN в Словении, сообщил, что обмен между Россией, США, Германией и Беларусью может состояться в ближайшие часы.

Источник The Moscow Times сообщал, что в ходе обмена Россия может освободить от 20 до 30 политических заключенных и журналистов.

На этом фоне Wall Street Journal пишет, что журналист Эван Гершкович, осужденный в РФ по обвинению в шпионаже, может уже 1-2 августа вернуться в США.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил ранее, что США прилагают все возможные усилия для возвращения на родину американских граждан, задержанных в других странах. Отвечая на вопрос журналиста о том, знают ли США о местонахождении американца Пола Уилана, он сказал, что американский президент Джо Байден "лично уделяет огромное внимание" вопросу возвращения домой Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.