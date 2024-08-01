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Мир

Россия, США и Германия проводят крупнейший после Холодной войны обмен

время публикации: 01 августа 2024 г., 16:11 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 16:29
По часовой стрелке от верхнего левого угла: Эван Гершкович, Пол Уилан, Гордон Блэк, Роберт Вудленд Романов, Алсу Курмашева и Ксения Карелина
AP Photo

Западные и российские СМИ сообщают об крупном обмене заключенными между Россией, США, Германией и еще тремя западными государствами. По сведениям CBS, в обмене фигурируют 24 человека. CNN сообщает, что обмен проходит прямо сейчас.

Представитель администрации США подтвердил телеканалу CBS, что в обмене будут участвовать журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, а также журналистка "Радио Свобода" Алсу Курмашева, у которой есть и американское, и российское гражданство.

Согласно публикации, 12 российских политических заключенных будут переданы Германии. Россия получит восьмерых человек, среди которых есть и связанные со спецслужбами. Называется имя Вадима Красикова, отбывающего пожизненный срок в ФРГ за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

По сведениям канала, правозащитник и публицист Владимир Кара-Мурза, у которого есть грин-кард, будет передан США, где проживает его семья.

Отмечается, что с американской стороны в переговорах участвовали Белый дом, Государственный департамент США и Центральное разведывательное управление. Переговоры продолжались несколько месяцев и проходили сложно, отмечает CNN.

Слухи о предстоящем обмене распространялись в последние дни в связи с убытием российских политических заключенных из мест их содержания.

Новость пополняется.

Мир
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