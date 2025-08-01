В ответ на угрозы Медведева Трамп сообщил о перемещении атомных подлодок

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social ответил на угрозы Дмитрия Медведева, сообщив о перемещении двух атомных подлодок.

"Учитывая крайне провокационные заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост заместителя председателя Совета безопасности России, я отдал приказ разместить две атомные подлодки в соответствующих районах – на случай, если эти глупые и агрессивные заявления окажутся чем-то большим, чем просто болтовней. Слова имеют большое значение и нередко ведут к неожиданным последствиям. Надеюсь, в этот раз этого не произойдет", – написал Трамп.

Ранее Дмитрий Медведев в соцсети Х прокомментировал выдвинутый Трампом ультиматум, дав сначала 50, а затем 10 дней, чтобы согласиться на прекращение огня с Украиной. Медведев написал, что "Россия – это не Израиль и даже не Иран", а каждый новый ультиматум – это шаг к войне между странами.