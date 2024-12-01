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Мир

В Грузии возобновились манифестации, столкновения у парламента

Грузия
время публикации: 01 декабря 2024 г., 21:37 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 21:44
В Грузии возобновились манифестации, столкновения у парламента
AP Photo/Zurab Tsertsvadze

В Грузии возобновились манифестации оппозиции, требующей проведения повторных парламентских выборов и возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз. Демонстрации проходят не только в Тбилиси, но и в Кутаиси, Батуми, других городах.

В грузинской столице манифестанты перекрыли проспект Руставели у парламента. Согласно поступающей информации, протестующие забрасывают здание, а также полицейских, камнями и петардами. Полиция отвечает водометами.

Напомним: 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала пророссийская партия "Европейская мечта". Другие партии заявили о массовых фальсификациях, отказавшись признать результаты голосования. Президент Саломе Зурабишвили поддержала оппозицию.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что переговоры о вступлении в Евросоюз остановлены до 2028 года. Он обвинил "европейских политиков и бюрократов" в том, что используют выделенные гранты и кредиты для шантажа его страны.

Мир
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