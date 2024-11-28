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Мир

Грузия отказалась от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года

Грузия
время публикации: 28 ноября 2024 г., 18:52 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 18:52
Грузия отказалась от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года
Georgian Dream party via AP

В четверг, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что переговоры о вступлении в Евросоюз начнутся не раньше 2028 года.

"Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов со стороны Европейского Союза", – сказал Кобахидзе на брифинге.

По словам грузинского премьера, "европейские политики и бюрократы" используют выделенные гранты и кредиты для шантажа его страны.

"Эхо Кавказа" сообщает, что после этого заявления президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит экстренные консультации с дипломатическим корпусом, а в соцсетях анонсировали стихийные митинги в Тбилиси.

Мир
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