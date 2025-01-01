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Мир

ABC: водитель, совершивший смертоносный наезд в Новом Орлеане, застрелен

время публикации: 01 января 2025 г., 15:45 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 16:49
ABC: водитель, совершивший смертоносный наезд в Новом Орлеане, застрелен
AP Photo/Gerald Herbert

Американский телеканал ABC передает, что водитель, совершивший наезд на людей в Новом Орлеане, был убит в перестрелке с полицией. Никаких дополнительных подробностей о нем не приводится, неясными остаются и мотивы преступления, унесшего жизни десяти человек.

Мэр Нового Орлеана назвала происшедшее террористическим актом. Представительница ФБР Альтеа Данкан с этой оценкой не согласилась. При этом представительница федеральных служб рассказала, что на месте были найдены самодельные взрывные устройства.

Глава муниципальной полиции Энн Кирпатрик сообщила, что злоумышленник действовал целенаправленно, пытаясь задавить как можно больше людей. Он также открыл огонь по полицейским, ранив двоих из них. Состояние пострадавших стражей порядка стабильное.

Мир
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