x
01 января 2025
|
последняя новость: 15:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 января 2025
|
01 января 2025
|
последняя новость: 15:45
01 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Мэр Нового Орлеана сообщила, что в центре города произошел теракт

США
Террористы
время публикации: 01 января 2025 г., 14:54 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 15:41
Мэр Нового Орлеана сообщила, что в центре города произошел теракт
AP Photo/Gerald Herbert

Мэр Нового Орлеана ЛаТойя Кантрелл назвала террористическим актом совершенный в новогоднюю ночь автомобильный наезд в историческом центре города. Его жертвами стали 10 человек, 35 человек пострадали.

Она сообщила, что точные детали еще расследуются, отметив, что поддерживает контакт и с президентом США Джо Байденом, и с губернатором Луизианы Джефом Лондри, добавив, что молится за погибших.

Глава муниципальной полиции Энн Кирпатрик сообщила, что злоумышленник действовал целенаправленно, пытаясь задавить как можно больше людей. Он также открыл огонь по полицейским, ранив двоих из них. Состояние пострадавших стражей порядка стабильное.

Кирпатрик заявила, что расследование преступления передано ФБР. Представительница этой организации Альтеа Данкан начала свое выступление на пресс-конференции с того, что сообщила: это не теракт. При этом она рассказала, что на месте были найдены самодельные взрывные устройства.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook